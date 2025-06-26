"لقد غيرت حياتي" .. حارس ميسي الشخصي يوجه له رسالة مؤثرة بمناسبة عيد ميلاده

أرسل حارس ليونيل ميسي الشخصي، ياسين تشيوكو، رسالة عاطفية مؤثرة بمناسبة عيد ميلاد "أعظم إنسان قابله في حياته"

ماذا حدث؟

احتفل نجم إنتر ميامي ميسي بعيد ميلاده الثامن والثلاثين أثناء تمثيل فريق هيرونز في كأس العالم للأندية.

وقد ساعد الفريق في الوصول إلى دور الـ16 من تلك المسابقة، وهو إنجاز تاريخي وفريد من نوعه لفريق من الدوري الأمريكي لكرة القدم في بطولة عالمية تقام في الولايات المتحدة.

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أضاف ميسي هدفًا رائعًا آخر إلى رصيده خلال دور المجموعات في تلك البطولة، عندما سدد ركلة حرة ضد بورتو في الزاوية العليا، مواصلًا وضع أعلى المعايير لنفسه ولمن حوله رغم تقدمه في السن.

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هل تعلم

استغل ميسي فرصة الاحتفال بعيد ميلاده ليسترخي قليلاً وينسى ضغوط المنافسة، حيث استمتع بهذه المناسبة مع زوجته أنتونيلا وأبنائهم الثلاثة.

ما قاله تشيوكو

تدفقت التهاني بعيد ميلاده من جميع أنحاء العالم - وكان ديفيد بيكهام، المالك المشارك لنادي إنتر ميامي، من بين الذين احتفلوا بهذه المناسبة - وقال تشيوكو عندما أضاف تهنئته الخاصة: "عيد ميلاد سعيد للرجل الذي غير حياتي، أعظم إنسان قابلته في حياتي. رجل استثنائي، متواضع للغاية، وذو قلب كبير للغاية. بارك الله فيك وزادك من نعمه".

ماذا بعد لميسي؟

بدأ تشيوكو العمل مع ميسي، الفائز ثماني مرات بجائزة الكرة الذهبية، خلال فترة وجود الأيقونة الأرجنتينية في باريس سان جيرمان.

شوهد وهو يطارد متسللين إلى الملعب خلال فترة لعبه مع إنتر ميامي، لكنه ممنوع حالياً من التواجد على خط التماس في مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

سيعود فريق هيرونز إلى منافسات كأس العالم للأندية يوم الأحد عندما يواجه باريس سان جيرمان، الفائز بدوري أبطال أوروبا، في أتلانتا.