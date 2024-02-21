بعيد ميلاده الـ33 .. رياض محرز يقول "كلمته الأخيرة" في الاعتزال الدولي مع منتخب الجزائر

رياض محرز يحسم مستقبله مع منتخب الجزائر..

حسم رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، الذي يحتفل اليوم الأربعاء بعيد ميلاده الـ33، مستقبله الدولي مع منتخب الجزائر.

أنباء قوية ترددت عن رغبة محرز في "الاعتزال الدولي"؛ بعد توديع منتخب الجزائر، بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، التي استضافتها كوتِ ديفوار في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024، من دور المجموعات.

وفي هذا السياق.. نقل موقع "La Gazette du Fennec" عن مصادر مقربة من محرز، عدم تفكير نجم الأهلي في "الاعتزال الدولي" مع منتخب الجزائر؛ مثلما تردد في وسائل الإعلام.

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المصادر أكدت على أن اللاعب، لا يريد مغادرة "الخضر" من الباب الضيق، بعد النكسة الإفريقية؛ حيث يحلم بتحقيق العديد من الإنجازات، قبل اعتزاله الدولي.

وكشفت عن أن رياض محرز؛ يستهدف المشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2025، التي تستضيفها المغرب، ومن ثم كأس العالم 2026، مع دخوله قائمة الـ100 مباراة دولية مع منتخب الجزائر؛ حيث يفصله 7 مباريات عن هذا الرقم التاريخي.

جدير بالذكر أن محرز انضم إلى منتخب الجزائر لأول مرة، في عام 2014؛ مشاركًا في 93 مباراة دولية منذ ذلك الوقت، ومسجلًا 31 هدفًا وصانعًا 40 آخرين.