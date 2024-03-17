عيب واحد فقط .. الشيء الذي يفقده ريال مدريد مع لونين في غياب كورتوا!

لونين عوّض ريال مدريد عن كورتوا في كل شيء إلا أمر واحد فقط!

يقدم الحارس الأوكراني أندري لونين مستوى رائع رفقة ناديه ريال مدريد خلال الوقت الحالي، بعدما نجح في أن يُعوض الحارس البلجيكي تيبو كورتوا المصاب، ولكن هناك عيب واحد فقط في أسلوبه تم الكشف عنه!

وتعرض كورتوا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، قبل بداية الموسم الحالي، حيث عاد مؤخرًا للمشاركة في تدريبات ريال مدريد، تمهيدًا للمشاركة في المباريات.

وقال أنشيلوتي خلال تصريحات لصحيفة "ريليفو" عن أندري لونين: "الحقيقة أننا اكتشفنا حارس مرمى يمنحنا الثقة".

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وأشارت الصحيفة إلى أن هدف أنتي بوديمير لاعب أوساسونا في مرمى ريال مدريد، أثبت أن لونين يُعاني من تفصيلة صغيرة وهي عدم القدرة على التعامل مع الركلات الثابتة، حيث يظل واقفًا في عمق خط المرمى.

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وأضافت الصحيفة أن لونين كان يجب أن يخرج ويتعامل مع الكرات العالية ولكنه لا يفعل ذلك، الأمر الذي يُكلف ريال مدريد أهدافًا، كما حدث في مباراة أتلتيكو مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو.

ولكن في باقي الأمور، نجح لونين في أن يعوض غياب كورتوا، حيث تصدى لأكثر من فرصة أمام أوساسونا، وأيضًا قام بالتصدي لـ9 تسديدات ضد لايبزيج في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.