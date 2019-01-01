عيادة كريستيانو رونالدو لزرع الشعر: ما هي؟ وكم تكلفة العلاج فيها؟

امتد طموح البرتغالي "كريستيانو رونالدو" نجم يوفنتوس الإيطالي حالياً وريال مدريد سابقاً إلى التألق خارج الملاعب أيضاً، لذا بدأ الدون بعض مشاريعه الخاصة

بينما كان كريستيانو رونالدو يقود فريقه الجديد يوفنتوس للعودة في النتيجة أمام أتلتيكو مدريد منذ ثلاثة أشهر وتحديداً في النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن سجل هاتريك في مرمى أوبلاك، كان يواصل تألقه خارج الملاعب أيضاً بعد أن افتتح مشروعه الخاص الجديد والخاص بعيادة لزراعة الشعر، حيث تم الإعلان رسمياً عنها في مارس الماضي.

يرغب الدون من خلال تجربته الجديدة حسبما ذكر أن يساعد الأشخاص وبشكل أساسي على زيادة ثقتهم بأنفسهم وذلك من خلال تحسين مظهرهم العام الذي قد يؤثر بشكل أو بأخر على مدى اعتزازهم بذاتهم وعدم الالتفات إلى محاولات الغير للتقليل منهم، واختار رونالدو زراعة الشعر من أجل أن تكون وسيلته الخاصة لإسعاد الناس بعيداً تماماً عن مجال كرة القدم.

لكن ما هي تفاصيل العيادة الجديدة للنجم البرتغالي؟ وكم تكلفة العلاج فيها؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير.

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ما هي عيادة كريستيانو رونالدو لزراعة الشعر؟

تحدث كريستيانو رونالدو -الذي لطالما كان مهتماً للغاية برعاية نفسه والحفاظ على مظهره- عن مشروعه الجديد وقال أنه كان يرغب في فتح العيادة من أجل مساعدة الناس على علاج الثعلبة والتي هي عدم نمو الشعر بشكل طبيعي وكامل في بعض أجزاء الجسم ومنها الرأس وتعد إحدى الأسباب الشهيرة التي قد تؤدي إلى ظهور الصلع.

وأضاف أيضاً أنه يسعى لمساعدة الناس على تحسين ثقتهم بأنفسهم لتجنب تلك المشاكل النفسية التي قد يسببها أي مظهر غير لائق، ومن جانب آخر يتمنى الدون أن يساهم عمله الخاص الجديد في تعزيز اقتصاد البلاد ومساعدة الشعب الإسباني.

حضر كريستيانو رونالدو افتتاحية مشروعه الجديد الذي ينتمي إلى شركة "إنسباريا" والتي يملك فيها 50% منها وصرح قائلاً: الثعلبة مشكلة كبيرة في أوروبا وحول العالم، نريد أن نعزز من ثقة الناس بنفسهم وأن نشجعهم على القدوم إلينا بدون أي خجل، يجب على الجميع أن يهتموا بصورتهم وأنا مثال واضح على ذلك، منذ أن أخبرني باولو راموس "المدير التنفيذي" عن المشروع أدركت على الفور أنه شئ فريد من نوعه.

واختتم قائلاً: سيكون هذا المشروع ناجحاً، حيث نريد مساعدة الإسبان والاقتصاد الإسباني.

تملك مجموعة "إنسباريا" 10 عيادات في البرتغال وقامت بحوالي 35 ألف عملية لزراعة الشعر، وتستمر ما يقرب من ست ساعات وتتراوح تكلفتها ما بين 4000 إلى 7000 يورو أي من 3.400 إلى 6000 جنيه إسترليني وقال عنه على حسابه الشخصي بإنستغرام: هذا المشروع فريد ومبتكر، مع تركيز قوي على البحث والتكنولوجيا، حيث أنوى الاستثمار للمساهمة في تحسين احترام الذات للعديد من الرجال والنساء الذين يعانون من تساقط الشعر.

وذكر أيضاً أنه عندما يحين الوقت ويحتاج لعملية زراعة شعر لن يتردد في استخدام عياداته الخاصة، حيث قال: عندما أظن أنه من الضروري -إجراء عملية زرع- بالطبع سأقوم بذلك، صورة الشخص هي أداة أساسية لتكون ناجحاً، بالنسبة لي أنها أساسية.

طبقاً لصحيفة دايلي ميرور ستقوم العيادة بتوظيف 150 شخصاً، وإجراء 18 عملية زرع شعر يومياً، بدءاً من خدمات علاج اللحية والحواجب ومن المقرر أن تصبح جورجينا واحدة من مديري العيادة، في الشهر الماضي كان رونالدو قد صّرح: بالإضافة إلى كرة القدم، أنا متحمس للصحة، التكنولوجيا والبحوث، وهي مجالات أريد الاستثمار فيها.

هل أجرى رونالدو عملية زراعة الشعر مسبقاً؟

يعتبر الإنجليزي واين روني زميل كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد سابقاً أحد أشهر اللاعبين الذين قاموا بإجراء عملية زراعة الشعر في عام 2011 ولكن لم يتم التأكد حتى الآن إذا ما كان النجم البرتغالي قد سار على خطى الجولدن بوي أم لا، على الرغم أنه صرح بأنه سيستخدم عياداته الخاصة إن لزم الأمر.

سبق وأن شوهد نجم ريال مدريد سابقاً في موناكو وهو يعاني من وجود شعر خفيف للغاية في رأسه وفي المقابلة التالية لوحظ اختفاء ذلك الأمر تماماً مما يرجح إجراءه لعملية زراعة شعر