"عوض فشل والده أمام الهلال" .. ابن كريستيانو رونالدو يكتب التاريخ مع النصر

نجل كريستيانو رونالدو يبدأ في كتاب التاريخ مع النصر..

في أول مواسمه بالنادي.. كتب كريستيانو جونيور، "نجل" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، التاريخ مع النصر.

النصر سجل كريستيانو جونيور، في صفوف الفئات السنية بالنادي، في شهر أكتوبر الماضي؛ في الوقت الذي يلعب فيه والده مع الفريق الأول لكرة القدم، منذ يناير من عام 2023.

ونجح "نجل" رونالدو، في التتويج بلقب "دوري البراعم" مع نادي النصر بشكل رسمي، اليوم الجمعة؛ وذلك قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات.

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النصر كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "صافرة النهاية تُعلن الأبطال.. براعم العالمي، أبطالًا للدوري السعودي تحت سن 13 سنة؛ وذلك قبل نهايته بثلاث جولات.. ألف ألف مبروك لمستقبل النادي".

إنجاز الأبن؛ يأتي بعد ساعات قليلة من خسارة كريستيانو رونالدو "الأب"، لقب كأس "موسم الرياض" مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عقب الخسارة (0-2) أمام الهلال.