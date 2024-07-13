فابريتسيو رومانو يكشف تفاصيل العقد الجديد

بعد انتهاء رحلته في "يورو 2024"، فتحت إدارة النصر السعودي، قنوات اتصال مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد وهداف الفريق، لإقناعه بتجديد عقده مع الفريق في الفترة المقبلة.

كريستيانو رونالدو انضم إلى النصر خلال شهر يناير 2023، في صفقة انتقال حر قادمًا من مانشستر يونايتد، بعقد يمتد لموسمين ونصف (حتى يونيو 2025)، واستطاع أن يفوز بلقب هداف الدوري السعودي في الموسم المنصرم.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، في فيديو عبر حسابه على موقع "يوتيوب"، أن نية النصر حاليًا هي عرض التجديد على كريستيانو رونالدو لمدة موسم وحيد.

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وأضاف: "الأشهر القادمة ستشهد محادثات بين وكلاء الدون ومسؤولي النادي السعودي للوصول إلى صيغة اتفاق، خصوصًا أن الجانب النصراوي يتمسك باستمراره في الفريق ويسعدهم ذلك كثيرًا".

وتابع رومانو: "رونالدو يبني خططه المستقبلية حول إمكانية مشاركته مع البرتغال في كأس العالم 2026، ويتناقش مع أفراد عائلته والأشخاص المقربين منه، لأجل تحديد قراره النهائي".

وكان الإعلامي الرياضي بن جاكوبس، المقرب من الأسطورة البرتغالية، أكد على أن المفاوضات بين النصر واللاعب لا تزال في مراحلها الأولى، لافتًا إلى أن كريستيانو يريد البقاء في السعودية رغم ارتباط اسمه بنادي باير ليفركوزن، بطل الدوري الألماني.