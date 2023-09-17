عودة وشيكة من الإصابة .. خماسية بيتيس ليست آخر الأنباء السعيدة لبرشلونة

النادي الكتالوني يستعيد مدافعه الأهم!

يبدو أن فوز برشلونة الأخير بخمسة أهداف نظيفة على ريال بيتيس في الدوري الإسباني لن يكون آخر الأنباء السعيدة لجماهير النادي الكتالوني هذه الأيام.

فبحسب ما ذكرت صحيفة "آس" فقد يحصل النادي على فرصة من أجل استعادة لاعبه الأوروجوياني رونالد أراوخو خلال مواجهة رويال أنتويرب البلجيكي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب على الأرجح لو شارك سيتواجد كبديل ولن يلعب كأساسي، بعد أن بدأ بالفعل في خوض التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

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وأكدت كذلك أن عدم ظهوره في مباراة دوري الأبطال يوم الثلاثاء لا يعني بالضرورة عدم جاهزيته، لكنها ستكون محاولة لتوخي الحذر معه من قبل تشافي هيرنانديز على أن يكون جاهزًا بشكل كامل يوم السبت المقبل ضد سيلتا فيجو.

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جدير بالذكر أن أراوخو كان قد أصيب في منتصف أغسطس الماضي وكان هناك توقع بغيابه لخمسة أسابيع، كما ينتظر النادي عودة لاعب وسطه بيدري جونزاليس هو الآخر المتوقع عودته بعد فترة التوقف الدولي القادمة.