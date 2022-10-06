عودة ميسي؟ نائب رئيس برشلونة: نعرف كيف نصنع المعجزات!

عودة ميسي إلى برشلونة قد تكون "معجزة"

أصر نائب رئيس برشلونة، إدوارد روميو، على أنهم "يعرفون كيفية صنع المعجزات" أثناء مناقشة عودة ليونيل ميسي المحتملة إلى البلوجرانا.

حيث ارتبط البرغوث الأرجنتيني في الأيام السابقة بالعودة إلى الفريق الكتالوني بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2023.

ماذا قال نائب رئيس برشلونة؟

يثق نائب رئيس برشلونة من إمكانية عودة ميسي إلى كامب نو من باريس سان جيرمان إذا تمكن النادي من التوصل إلى حل مالي قابل للتطبيق.

وذكر روميو سابقًا إمكانية التوقيع مع القائد الأرجنتيني كلاعب مجاني عندما ينتهي عقده مع الفريق الفرنسي في يونيو 2023.

حيث قال في مؤتمر صحفي: "إذا أراد النادي إعادته، فسنعمل على الجانب المالي من الصفقة. نعرف كيف نصنع المعجزات، والأبواب مفتوحة دائمًا لميسي".

هل يعود ميسي إلى برشلونة؟

في الفترة الماضية تشير التقارير إلى إمكانية عودة ميسي إلى برشلونة في الموسم القادم، لكن لا يوجد أي معلومة مؤكدة حتى الآن.

حيث ينصب تركيز ميسي في الفترة المقبلة إلى محاولة الحصول على بطولة كأس العالم قطر 2022، فمن الوارد أن يكون المونديال القادم هو الأخير في مسيرته.

كما أوضحت بعض التقارير أن ليونيل لن يتخذ أي قرار يخص مسيرته في المستقبل إلا بعد انتهاء بطولة كأس العالم.

صعوبة الوضع المالي

أكد نائب الرئيس أن برشلونة لن يتمكن من تقليل رواتبه إلى مستويات مستدامة حتى ينتهي العديد من اللاعبين المخضرمين من عقودهم.

حيث قال روميو: "ما يزعجنا هو المبلغ الذي ننفقه على رواتب لاعبينا، هناك مجموعة من العقود التي لها تكلفة مهمة للغاية وستختفي بين هذا الموسم والمقبل".

وعندما سئل عما إذا كان يشير إلى عقود قدامى المحاربين، جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، أجاب روميو بنعم.

جدير بالذكر أن عقد بوسكيتس ينتهي بنهاية الموسم الحالي، فيما تنتهي رحلة بيكيه وألبا مع البلوجرانا في صيف عام 2024.