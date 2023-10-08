عودة ميسي إلى برشلونة؟ تعليق مفاجئ من مدرب إنتر ميامي

تاتا مارتينو يتحدث عن انتقال ميسي إلى برشلونة

علق الأرجنتيني تاتا مارتينو المدير الفني لفريق إنتر ميامي، على ما تردد خلال الساعات الماضية عن احتمالية انتقال مواطنه ليونيل ميسي إلى برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة على سبيل الإعارة.

وانتهى موسم ميسي مع إنتر ميامي اليوم، بعد خسارته فرصة التأهل إلى الأدوار الإقصائية في الدوري الأمريكي، لتتردد الأخبار حول احتمالية انتقاله إلى برشلونة للحفاظ على لياقته البدنية.

وقال مارتينو خلال المؤتمر الصحفي بعد سؤاله عن ميسي: "هل هو ذاهب من أجل الاستمتاع، قد يذهب إلى برشلونة من أجل الزيارة فقط".

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المدرب الأرجنتيني أضاف: "بخلاف هذا الأمر، لا أعرف أي شيء آخر عن ذلك"، ليفتح باب التكهنات حول احتمالية انتقال ميسي إلى برشلونة.

وخسر إنتر ميامي أمام فريق سينسيناتي متصدر القسم الشرقي بالدوري الأمريكي بهدف دون رد، ليفقد فرصة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، والمنافسة على لقب الدوري الأمريكي.