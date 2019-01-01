عودة معلول والنقاز.. منذر الكبير يعلن قائمة تونس

منتخب تونس يستعد لمواجهتي موريتانيا وكوت ديفوار

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس الجديد، عن قائمة نسور قرطاج خلال المباراتين الوديتين أمام موريتانيا وكوت ديفوار.

ويلعب المنتخب التونسي أمام موريتانيا وكوت ديفوار يومي 6 و 10 سبتمبر المقبل وديًا، في أول معسكر لمنذر الكبير بعد رحيل جيريس.

وشهدت المباراة عودة كلًا من حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك وعلي معلول ظهير أيسر الأهلي بعد استبعادهم من مباريات كأس الأمم الإفريقية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

فاروق بن مصطفى – معز بن شريفية – معز حسن - رامي البدوي – أنيس البدري – زياد بوغطاس – صدام بن عزيزة – أيمن بن محمد – فراس شواط – محمد دراجر – أسامة الحدادي – سيف الدين الخاوي – وجدي كشريدة – سليم الخليفي – ياسين الخنيسي – عمر يونس العيوني – علي معلول – ياسين مرياح – يوسف المساكني – حمدي النقاز – حمزة رفيعة - بلال السعيداني – فرجاني ساسي – إلياس السخيري – نعيم السليتي

وكانت المنتخب التونسي قد ودع منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 من نصف النهائي أمام السنغال، في البطولة التي أقيمت في مصر.