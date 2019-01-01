عودة محمود متولي للمشاركة في تدريبات الأهلي

شارك متولي في المران البدني وتدريبات الكرة، بعد تعافيه من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية

شهدت تدريبات النادي الأهلي المصري مشاركة محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام.

وشارك متولي في المران البدني وتدريبات الكرة، بعد تعافيه من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن المشاركة الجماعية.

وقام متولي بتنفيذ برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا خلال الفترة الماضية، وأجرى أشعة مؤخرًا للاطمئنان على حالته والتعرف على نسبة الالتئام في موضع الإصابة قبل مشاركته في المران الجماعي.

وقاد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات قوية لمجموعة من لاعبي الفريق صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

شهد المران مشاركة كل من؛ علي معلول وصالح جمعة وجيرالدو وعمار حمدي وحسين السيد وأحمد طارق وصلاح محسن ومحمد طارق ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم.

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ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود غدًا الأحد في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء.