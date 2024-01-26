عودة متأخرة بعد تدمير الموسم .. نجم برشلونة في التدربيات!

نجم برشلونة يعود إلى تدريبات فريقه....

شهدت تدريبات برشلونة، اليوم الجمعة بعض الأخبار السارة بالنسبة لجمهور الفريق الكتالوني، بمشاركة الحارس مارك تير شتيجن، في جزء من التدريبات، ليواصل رحلة التعافي من إصابته.

وكان الحارس الألماني، قد خضع إلى عملية جراحية في شهر ديسمبر الماضي، عقب شعوره ببعض الآلام في منطقة أسفل الظهر، خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة" ماركا" الإسبانية فإن تير شتيجن، شارك اليوم في جزء من مران برشلونة، وبالرغم من أنه لا يزال الوقت مبكرًا لعودة الحارس الألماني، إلا أن وجوده على العشب يعتبر علامة جيدة بالنسبة للاعب.

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وفي سياق متصل، شارك الثنائي رونالد أراخو، وكريستينسن في تدريبات الفريق، بعد معاناتهما من مشاكل بدنية في مباراة بيلباو الأخيرة، ليواصلا الاستعداد للمباراة القادمة.

جدير بالذكر أن برشلونة، يستعد لمواجهة فياريال، مساء السبت القادم على ملعب مونتجويك، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.