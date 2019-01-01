عودة مارسيلو وإيسكو وغياب خاميس عن ريال مدريد أمام كلوب بروج

قائمة الفريق الملكي لمواجهة كلوب بروج بحثاً عن الفوز الأول في دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد قائمة فريقه، لمواجهة كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد الميرنجي لاستضافة كلوب بروج، مساء غد الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة ريال مدريد، عودة الثنائي مارسيلو وإيسكو، بعد تعافيهما من الإصابة.

بينما يستمر جاريث بيل في قائمة الفريق الملكي، وخرج خاميس رودريجيز من القائمة.

هازارد: يجب أن أتحسن لكنني مطالب بتسجيل هاتريك في كل لقاء

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا – أريولا – التوب.

خط الدفاع: كارفخال – ميليتاو – راموس – فاران – ناتشو – مارسيلو.

خط الوسط: كروس – مودريتش – كاسيميرو – فالفيردي – إيسكو.

الهجوم: بنزيما – هازارد – يوفيتش – فينسيوس جونيور – لوكاس فاسكيز.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يتذيل المجموعة الأولى دون أي نقاط بعد الخسارة من باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، بينما تعادل جلطة سراي وكلوب بروج.