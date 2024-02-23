عودة لعام الثلاثية .. تسريب يكشف عن قميص برشلونة للموسم المقبل!

تسريب لقميص برشلونة الجديد...

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورًا مسربة للقميص الأساسي، الذي يخوض به برشلونة مبارياته في الموسم المقبل.

وبحسب التسريبات، فإن قميص برشلونة للموسم القادم، يشبه بشكل كبير الذي ارتداه الفريق الكتالوني، في الموسم الذي حقق به الثلاثية التاريخية في عام 2009.

وحقق برشلونة الثلاثية التاريخية، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في موسم بدأ فيه البلوجرانا السيطرة على القارة العجوز لسنوات، وفي ذلك الوقت كان يرتدي قميصًا باللونين الأزرق والأحمر.

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ووفقًا للصور المسربة، فإن قميص برشلونة، في الموسم القادم سيكون باللونين الأزرق والأحمر، نصف القميص أحمر بأكمام زرقاء، والنصف الآخر أزرق بأكمام حمراء، ولكن قميص 2009 كان نصف القميص بالكامل بلون، والنصف الآخر بلون آخر.

جدير بالذكر أن برشلونة، يستعد لاستضافة خيتافي مساء غد السبت ضمن مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني، على ملعب مونتجويك.