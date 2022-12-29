عودة لإثارة الجدل .. نيمار يحزم حقائبه ويغادر الملعب بعد طرده أمام ستراسبورج

نيمار خرج غاضبًا من ملعب "حديقة الأمراء" بعد طرده أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي.

لم يتواجد البرازيلي نيمار في ملعب "حديقة الأمراء" لمشاهدة النهاية المثيرة لمباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام ستراسبورج في الجولة 16 من الدوري الفرنسي.

نيمار تعرض للطرد في الدقيقة 62 من زمن المباراة بعدما حصل على إنذارين في أقل من دقيقة، واحد لضرب أحد لاعبي ستراسبورج، والثاني للتحايل من أجل الحصول على ركلة جزاء.

وخرجت تأكيدات من صحيفة "ليكيب" وقناة "+CANAL" على أن نيمار عاد إلى غرفة الملابس بعد الطرد، ثم غادر ملعب "حديقة الأمراء" بشكل مبكر وهو غاضب.

وعلق كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان على طرد نيمار في تصريحات نقلتها شبكة "RMC" الفرنسية بعد المباراة، حيث قال: "أستطيع أن أتفهم أنه كان غاضبًا ومحبطًا، كانت لديه رغبة حقيقية في لعب المباراتين المقبلتين".

فيما لم يعلق جالتييه على رحيل نيمار مبكرًا من الملعب، واكتفى بالحديث عن طرد النجم البرازيلي.