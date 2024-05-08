عودة كريم بنزيما إلى جدة والكشف عن موقفه من مباريات الاتحاد الأخيرة في دوري روشن

المهاجم الفرنسي تواجد في مدريد مؤخرًا

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عاد كريم بنزيما مهاجم الاتحاد إلى جدة بعدما أنهى رحلة علاجية في العاصمة الإسبانية مدريد، وقد كشفت صحيفة المدينة السعودية عن موقفه من مباريات فريقه الأخيرة في دوري روشن السعودي.

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المهاجم الفرنسي كان قد غاب عن المباريات الأخيرة للعميد بداعي الإصابة، وقد طلب السفر للعلاج تحت إشراف أطبائه السابقين في ريال مدريد، وحدث ذلك بالفعل بعد موافقة النادي السعودي.

صحيفة المدينة أوضحت أن اللاعب عاد إلى جدة وخضع أمس الثلاثاء إلى فحوصات طبية في عيادة النادي للتأكد من سلامته ومدى جاهزية لدخول التدريبات الجماعية للفريق ومن ثم المشاركة في المباريات.

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الفحوصات الطبية أظهرت سلامة اللاعب وقدرته على خوض المباريات المتبقية للاتحاد في دوري روشن السعودي، ويبقى أمر إشراكه أساسيًا أو بديلًا بيد المدرب مارسيلو جاياردو.

يُشار إلى أن الاتحاد استأنف تدريباته أمس بوجود 10 لاعبين في العيادة لأسباب مختلفة تتعلق بحصولهم على العلاج المناسب أو مواصلتهم برامجهم التأهيلية.

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