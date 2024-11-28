بعد عودة كريم بنزيما .. الاتحاد مهدد بغياب اثنين من لاعبيه عن مباراة الاتفاق

الاتحاد يواجه الاتفاق في الجولة 12 من دوري روشن..

بات فريق الكرة بنادي الاتحاد، مهددًا بغياب اثنين من لاعبي الفريق، قبل مواجهة الاتفاق، في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي، والتي تقام على ملعب إيجو، مساء السبت المُقبل.

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الاتحاد يطمح للبقاء في صدارة دوري روشن، بعدما صعد للمركز الأول في الجولة الماضية، برصيد 30 نقاط، بفوزه على الفتح (2-0)، مستفيدًا من تعثر الهلال أمام الخليج (2-3)، ليهبط حامل اللقب إلى الوصافة بـ28 نقطة.

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وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن مهند الشنقيطي، الظهير الأيمن للاتحاد، غاب عن التدريبات الجماعية، الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، حيث اكتفى بأداء تمارين انفرادية بين صالة الحديد في النادي، والملعب الرئيس، بعد عودته من الإصابة في عضلة الفخذ الخلفية، من أجل إكسابه المزيد من الجاهزية.

وواصل عبد الإله العمري، مدافع الاتحاد، تنفيذ برنامجه التأهيلي، بالركض حول الملعب، الذي احتضن حصة تدريبية لزملائه في إطار الإعداد لملاقاة الاتفاق.

وخاض الشنقيطي مباراة الفتح، الأحد الماضي، بينما غاب عن تدريبات الثلاثاء، بعد حصوله على إجازة الإثنين مع باقي اللاعبين، فيما يغيب العمري عن التدريبات، منذ إصابته أمام العروبة، في 7 نوفمبر الجاري.

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جدير بالذكر أن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للاتحاد، أكد جاهزية مواطنه كريم بنزيما، قائد الفريق لخوض مواجهة الاتفاق، بعد غيابه خلال الفترة الماضية للإصابة، فيما يغيب عن اللقاء، الجناح الفرنسي موسى ديابي وعبد العزيز البيشي.