عودة بعد غياب وجدل السعودية .. تفاصيل عقد جوزيه مورينيو مع فنربخشه ورسالته الأولى

"سبيشال وان" يحط الرحال في تركيا..

بعد قرابة الستة أشهر دون عمل، أخيرًا أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو توقيع عقد قيادته لفنربخشه التركي رسميًا، اليوم الأحد، لتكون الأول مهمة له بعد الرحيل عن نادي روما الإيطالي.

البرتغالي كان قد أقيل من تدريب الذئاب في يناير الماضي، بعد تراجع النتائج، ليرحل بعد عامين ونصف تقريبًا من تولي القيادة الفنية للفريق.

لكنه حاليًا على مشارف مهمة جديدة، إذ اتفق مع النادي التركي على توقيع عقد لمدة عامين مقبلين، لينتهي بنهاية موسم 2025-2026.

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وظهر مورينيو في فيديو عبر الحساب الرسمي لفنربخشه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، قائلًا: "مرحبًا جماهير فنربخشه، أراكم في كاديكوي، دعونا نبدأ رحلتنا سويًا".

ومن المقرر أن يفتح النادي التركي أبوابه في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد - بتوقيت أسطنبول- أمام الجماهير الراغبة في حضور مراسم توقيع عقد "سبيشال وان".

يذكر أن التقارير كانت تتحدث طوال الفترة الماضية عن اقتراب مورينيو من قيادة أحد الأندية السعودية، وهو أعلن صراحةً احتمالية عمله في المملكة في يومٍ ما، لكن في الأخير خطفه فنربخشه.