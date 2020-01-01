عودة عبدالرزاق حمد الله من الولايات المتحدة والتجهيز للفيصلي

حمد الله كان قد غادر الرياض مباشرة بعد لقاء الكلاسيكو أمام الأهلي

شهدت تدريبات نادي النصر السعودي عودة الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله، عقب عودته إلى الرياض قادماً من الولايات المتحدة الأميركية بعد إجازة عائلية خاصة.

حمد الله كان قد غادر الرياض مباشرة بعد لقاء الكلاسيكو أمام الأهلي، الخميس الماضي، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين.

وحصل حمد الله على إجازة سريعة بموافقة الجهاز الفني عقب تأجيل مباراة الفريق أمام نادي سباهان الإيراني في منافسات دوري أبطال آسيا على تداعيات أزمة فيروس كورونا.

المزيد من الفرق

ويلتقي نادي النصر يوم السبت المُقبل أمام نادي الفيصلي ضمن مباريات الجولة الـ20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل العالمي تدريباته استعداداً للقاء الفيصلي السبت المقبل ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعاني الفريق من غياب المدافع الأيمن سلطان الغنام بداعي تراكم البطاقات الصفراء، وجهّز فيتوريا حمد المنصور من أجل اللعب بديلاً عن الغنام الموقوف.

يُذكر أن نادي النصر يحتل حاليًا وصافة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 42 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر الهلال.