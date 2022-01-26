عودة راموس تضع بوتشيتينو في أزمة قبل مواجهة ريال مدريد!

استعاد الإسباني سيرخيو راموس لياقته البدنية وحالته الفنية في الوقت المناسب تمامًا بالنسبة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

راموس تمكن من تسجيل أول هدف له مع باريس سان جيرمان خلال مباراة ريمس في الجولة 22 من بطولة الدوري الفرنسي، والتي انتهت بفوز نادي العاصمة برباعية نظيفة.

ويُظهر راموس أنه مستعد الآن ليكون لاعبًا مهمًا في باريس سان جيرمان بعد بداية صعبة للموسم، ويأتي هذا مع اقتراب مواجهة ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

ما هو التحدي الجديد أمام راموس؟

وحسب صحيفة "ماركا، فإن راموس عليه الآن محاولة إقناع ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان باختياره قبل ماركينيوس أو برينسيل كيمبيمبي، لمواجهة ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن استدعاء ماركينيوس للعب مع منتخب البرازيل قد يلعب لصالح راموس، حيث سيشارك ضد نيس نهاية الشهر الجاري، ثم هناك مباراتان أخريان لفريق العاصمة الفرنسية قبل مواجهة ريال مدريد.

كيمبيمبي وماركينيوس هما الثنائي الأساسي حتى الآن بالنسبة إلى ماوريسيو بوتشيتينو، حيث لعبا 17 مباراة في الدوري الفرنسي كانا متاحين فيها للعب بجانب بعضهما، أما في دوري أبطال أوروبا، لعب ماركينيوس كافة مباريات دور المجموعات، فيما خاض المدافع الفرنسي خمس مباريات.

وحتى الآن، لم يهدد راموس بتفكيك تلك الشراكة، لكن الأمور تتغير ببطء الآن، إنه يقاتل من أجل الحصول على مكانه في التشكيل الأساسي الآن بعد أن أصبح جاهزًا مرة أخرى.

ما الذي يرجح كفة راموس؟

يعرف بوتشيتينو جيدًا مدى التأثير الذي يمكن أن يحدثه راموس في المباريات الكبرى، كما أظهر عدة مرات خلال مسيرته مع ريال مدريد.

وتكهنت وسائل إعلام فرنسية بأن باريس سان جيرمان قد يلعب بثلاثة مدافع ضد ريال مدريد، أو أن يتقدم ماركينيوس إلى وسط الملعب لإفساح المجال أمام مشاركة راموس.

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