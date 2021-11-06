عودة ثنائي الأهلي واستبعاد زيزو وحامد ورمضان من قائمة مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش قائمة اللاعبين التي ستخوض مباراتي أنجولا والجابون ضمن تصفيات أفريقيا لنهائيات كأس العالم 2022.

وكما فعل في المرة السابقة، واصل كيروش مفاجآته المدوية في اختيارات اللاعبين واستبعد ثنائي الزمالك طارق حامد وأحمد سيد زيزو بجانب جناح بيراميدز رمضان صبحي.

وأعاد المدرب البرتغالي لقائمة المنتخب ثنائي الأهلي الذي استبعد من مباراتي ليبيا الأخيرتين، محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، فيما شهدت القائمة كذلك عودة محمود علاء وتواجد مروان حمدي ومصطفى فتحي واستبعاد أحمد حسن كوكا وإبراهيم عادل.

وقد ضمت القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، محمد أبو جبل (الزمالك) ومحمد صبحي (فاركو)، محمود جاد (إنبي).

الدفاع: محمود علاء (الزمالك)، أيمن أشرف (الأهلي)، محمود حمدي "الونش" (الزمالك)، أحمد حجازي (الاتحاد)، أكرم توفيق (الأهلي) وأحمد فتحي (بيراميدز)، أحمد فتوح (الزمالك)، محمد حمدي (بيراميدز)، أحمد ياسين (البنك الأهلي).

الوسط: محمد النني (أرسنال)، عمرو السولية (الأهلي)، مصطفى فتحي (الزمالك)، حمدي فتحي (الأهلي)، إمام عاشور (الزمالك)، عبد الله السعيد (بيراميدز)، محمد مجدي أفشة (الأهلي).

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، عمر مرموش (شتوتجارت)، محمد شريف (الأهلي)، أحمد ياسر ريان (ألتاي)، مصطفى محمد (جلطة سراي) ومروان حمدي (سموحة).

يُشار إلى أن مصر تتصدر مجموعتها في التصفيات برصيد 10 نقاط، وتُطاردها ليبيا بـ6 نقاط ثم الجابون بـ4 وأخيرًا أنجولا بـ3 نقاط.