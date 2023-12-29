عودة ثلاث إصابات .. ريال مدريد يعد العدة لكأس السوبر الإسباني!

ريال مدريد بالقوة الضاربة في السوبر الإسباني...

حمل مران ريال مدريد، بعض الأنباء السارة لجمهور الميرينجي، بشأن أنباء عودة المصابين إلى الملاعب، قبل انطلاق بطولة السوبر الإسباني، في شهر يناير القادم.

ويشارك ريال مدريد، في السوبر الإسباني 2024، والذي يقام في السعودية، ويلعب الميرينجي أمام أتلتيكو مدريد، في نصف النهائي الأول، وفي حال تخطي الروخي بلانكوس، سيضرب الميرينجي موعدًا مع الفائز من برشلونة وأوساسونا في المباراة النهائية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مران ريال مدريد اليوم، شهد عودة ثلاثة من مصابي ريال مدريد، وهم فينيسيوس جونيور، إدوارد كامافينجا، داني كارفاخال.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الثلاثي، لديه فرصة للمشاركة في مباراة ريال مايوركا القادمة، يوم 3 يناير على ملعب سانتياجو برنابيو، قبل انطلاق السوبر أمام أتلتيكو مدريد.

ويأمل جمهور ريال مدريد، أن يستعيد الفريق باقي اللاعبين المصابين، قبل دخول الفترة الحاسمة من الموسم، خاصة أن الفريق يعاني من العديد من الغيابات بسبب الإصابة على مستوى الدفاع، والتي كان آخرهم إصابة دافيد ألابا بقطع في الرباط الصليبي.