عودة بوطيب وجنش - قائمة الزمالك لنهائي الكونفدرالية

هل يحقق الزمالك اللقب؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك سيستضيف نهضة بركان المغربي، مساء يوم الأحد، في إياب نهائي الكونفدرالية، على ملعب الجيش ببرج العرب في الأسكندرية.

قائمة الزمالك شهدت عودة المغربي خالد بوطيب، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

الفريق الأبيض سيلعب المباراة بدون عمر السعيد وحمدي النقاز بسبب الإيقاف، وفرجاني ساسي وعماد السيد بسبب الإصابة، بينما يعود محمود عبد الرحيم جنش للقائمة.

🗞️تقارير صحفية مغربية: رئيس الزمالك دخل في مفاوضات من أجل ضم لابا كودجو، والذي وافق على الانضمام للفريق الأبيض بنهاية الموسم. pic.twitter.com/ftInMfzJC7 — جول مصر (@goaleg) May 24, 2019

وضمت القائمة التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش، عمر صلاح، محمود عبد المنصف.

الدفاع: محمد عبد السلام، محمد عبد الغني، محمود علاء، حازم إمام، بهاء مجدي، عبد الله جمعة، محمود حمدي الونش.

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، محمد حسن، محمود عبد المنعم كهربا، محمد إبراهيم، محمد عنتر، يوسف إبراهيم أوباما، أيمن حفني، إبراهيم حسن، أحمد سيد زيزو.

الهجوم: خالد بوطيب، حميد أحداد.

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الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية، بعد الخسارة في مباراة الذهاب بهدف دون رد.