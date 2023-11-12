عودة بعد تأخر محبط .. برشلونة يقلب الطاولة على ألافيش!

النادي الكتالوني يعود للمنافسة على القمة رغم تأخره مبكرًا.

حقق برشلونة الفوز على نظيره ديبورتيفو ألافيش في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب النادي الكتالوني ضمن لقاءات الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني.

ركلة البداية كانت عند برشلونة، لكن إلكاي جونوجان فقد الكرة بشكل غريب، وتلاعب ألافيش بدفاع النادي الكتالوني بسرعة كبيرة وسجل منه سامو أومورديون الهدف الأول في الثانية رقم 18.

النادي الكتالوني أمتلك الكرة من بعدها، لكنه فشل تمامًا في الوصول إلى مرمى ألافيش في ظل عشوائية كبيرة على المستوى الهجومي.

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لاحقًا ومع بداية الشوط الثاني جاء الحل عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي نجح في تحويل عرضية جول كوندي إلى الهدف الأول برأسه، بعد أن صوبها بشكل رائع في الزاوية البعيدة.

وبعدها بعدة دقائق جاء الهدف الثاني من ركلة جزاء سجلها ليفاندوفسكي أيضًا، بعد أن تسبب فيها البديل فيران توريس ليمنح برشلونة التقدم.

جدير بالذكر أن برشلونة بتلك النتيجة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، خلف المتصدر جيرونا بأربع نقاط، وريال مدريد صاحب المركز الثاني بنقطتين.