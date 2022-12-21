خاص | عودة برشلونة لن تحدث.. ميسي مستمر مع باريس سان جيرمان!

البرغوث مستمر في الملاعب الفرنسية

يبدو أن عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الدرامية لصفوف فريق برشلونة الإسباني لن تحدث، حيث توصل البرغوث إلى اتفاق شفهي مع إدارة باريس سان جيرمان بتمديد تعاقده.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت بعض التقارير التي تشير إلى رغبة رئيس برشلونة جوان لابورتا في استغلال فترة راحة ميسي الحالية والتحدث معه من أجل إقناعه بالعودة.

لكن يبدو أن باريس قد سبق الفريق الكتالوني بخطوة في ذلك، فبحسب ما ورد من مصادر مقربة من اللاعب إلى "جول" فإن ليونيل مستمر مع النادي الفرنسي.

كما علم "جول" أيضًا أن هناك بالفعل اتفاق مبدئي على استمرار ميسي في باريس لموسم إضافي واحد على الأقل، والذي يمكن تمديده لموسم آخر.

إذ سارت المفاوضات بشكل سريع في الساعات القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يتم التوقيع على العقد الجديد قريبًا.