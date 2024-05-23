عودة أحد متهمي "قضية التمرد" .. مفاجأة في قائمة مانشيني لمواجهتي السعودية أمام باكستان والأردن

عفى الإيطالي عن النجم السعودي بعد أشهر من أزمة التمرد..

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، قائمة الأخضر، التي ستخوض معسكر يونيو المقبل.

المعسكر من المقرر أن يشهد مواجهتي باكستان والأردن يومي السادس والحادي عشر، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من الدور الثاني بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وفي مفاجأة كبرى، قرر مانشيو العفو عن أحد متهمي قضية "التمرد" ألا وهو سلطان الغنام؛ لاعب النصر، وضمه لهذا المعسكر لأول مرة منذ كأس آسيا 2023.

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الغنام كان قد تم تغريمه 200 ألف ريال بعدما طلب عدم الانضمام لمعسكر ما قبل كأس آسيا 2023، إذ اتهمه مدربه بالتمرد، رفقة الخماسي سلمان الفرج، نواف العقيدي، محمد مران، خالد الغنام وعلي هزازي.

لكن نجم النصر كان الوحيد من بينهم الذي عفى عنه المدرب الإيطالي، بينما ضم 31 لاعبًا؛ هم:

محمد العويس، أحمد الكسار، راغد نجار، محمد اليامي، محمد العبسي، علي لاجامي، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي، ريان حامد، متعب الحربي، محمد البريك، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، مختار علي، عباس الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، فيصل الغامدي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، أيمن يحيى، أحمد الغامدي، فراس البريكان، عبدالله رديف، عبدالله الحمدان، مروان الصحفي.

وبهذه المناسبة كتب الغنام عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "سُعدت بخبر إنضمامي وعودتي لتشكيلة المنتخب الوطني. تمثيل منتخب الوطن شرف لايضاهيه شرف. أشكر القائمين على المنتخب من أجهزة إدارية وفنية وأتمنى أن أقدم مع بقية زملائي المستوى الذي يليق بسمعة الكرة السعودية".

يذكر أن السعودية تحتل صدارة مجموعتها في التصفيات برصيد عشر نقاط من أربع مباريات، يليها الأردن بسبع نقاط، ثم طاجيكستان بخمس نقاط، وأخيرًا باكستان دون أي نقطة.