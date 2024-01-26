بعد عودة النصر للسعودية .. كريستيانو رونالدو يثير جنون الصينيين بـ"رسالة جديدة"

رسالة جديدة من كريستيانو رونالدو إلى الجماهير الصينية..

عاشت الجماهير الصينية، أيامًا جنونية؛ بتواجد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في بلادهم.

رونالدو زار الصين مع النصر، في الأيام القليلة الماضية؛ لخوض "جولة ودية" يتخللها مباراتين؛ وسط جنون جماهيري كبير، حيث استقبل الآلاف بعثة الفريق السعودي، مع اقتحام فندق الإقامة، للتصوير مع الأسطورة البرتغالية.

لكن.. فرحة الصينيين لم تكتمل؛ حيث ألغت الشركة الراعية للجولة، مباراتي النصر "الوديتين"؛ بسبب إصابة كريستيانو، وعدم قدرته على خوض أي دقيقة.

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واعتذر الأسطورة البرتغالية في مؤتمر صحفي لـ"الشعب الصيني"، قبل أن تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلى الأراضي السعودية، من جديد.

وبمجرد العودة إلى الأراضي السعودية.. وجه كريستيانو رونالدو، رسالة جديدة إلى الجماهير الصينية؛ وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "انستجرام".

رسالة رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، تضمنت صورة وهو "يلوح" للجماهير الصينية، معلقًا عليها بالقول: "أراكم قريبًا"؛ ليثير حماسهم بشأن زيارة محتملة جديدة، سواء بشكل فردي أو مع النصر.