عودة المطرودات ومطالبة بمربيات.. هيرفي رينارد ينجح في الاختبار الأول مع سيدات فرنسا

رينارد يختاز الامتحان

نجح هيرفي رينارد في اختباره الأول مع منتخب فرنسا للسيدات وحول تأخره بهدفين إلى فوز بخماسية على كولومبيا في المباراة الودية التي جمعتهما أمس على استاد جابرييل مونتبييد.

وسجلت ديلفين كاسكارينو وأوجين لو سومر وجريس جيورو لـ فرنسا، فيما أحرزت دانيلا أرياس وكاتالينا أوسمي أهداف كولومبيا.

لو سومر القائدة السابقة عادت للتسجيل مع المنتخب بعد غياب طويل، منذ الاستبعاد من المنتخب في أبريل 2021 بسبب خلافات مع مدربة الفريق آنذاك كورين دياكر.

وكانت هذه الغلطة الأولى التي قام رينارد باصلاحها مع تولي مسؤولية تدريب سيدات فرنسا، إذ قام باستدعاء لو سومر للمنتخب لخوض وديتي كولومبيا وكندا.

رينارد تولى تدريب منتخب فرنسا منذ أقل من شهر بعد حالة من الاضطراب ضربت المنتخب، بدأت باعتزال 3 من أهم النجمات، ويندي رينارد، ماري أنطوانت كاتوتو، وكاديدياتو دياني احتجاجًا على وجود المدربة كروين دياكر.

ومع أول توقف دولي، استدعى رينارد المطرودات والغاضبات إلى قائمة المنتخب قبل 3 شهور على انطلاق بطولة كأس العالم للسيدات 2023 المقامة في أستراليا ونيوزيلندا.

"واجهت الكثير من خيبات الأمل خلال غيابي عن المنتخب الوطني، عندما أخبرني هيرفي رينارد أنني نائبة القائدة كان أمرًا لم أتخليه إطلاقًا. أنه شخص يتواصل بشكل جيد مع الآخرين، يعرف كيف ينقل مشاعره وعواطفه بشكل دقيق، أنه منفتح وودود، وفي الوقت ذاته يعرف كيف يصبح جادًا عندما يخبرنا بالتعليمات".

التعليق الأول من لو سومر بعد استدعائها من جديد إلى المنتخب بعد تعيين هيرفي رينارد.

"حديث رينارد يشعرني بالثقة والأمر الآن متروك لي لإثبات أنني أستحق ذلك".. وقد كان، فقد سجلت لو سومر هدفين في ثلاث دقائق أمس لترفع رصيدها إلى 88 هدفًا بقميص المنتخب الفرنسي.

ولم يبخل رينارد كذلك بالثناء على لو سومر خلال أول مؤتمر صحفي وقال: "اتصلت بأوجيني، لأنني أؤمن بها، لاعبة مثالية بحالة ذهنية رائعة. بناء فريق ليس فقط إحدى عشرة فتاة يبدأن المباراة بل مغامرة ومحاولة لإثبات وجودهن. أنا بحاجة إليها وأعتمد عليها".

تطرق رينارد في هذا المؤتمر كذلك إلى بعض النقاط بعد استدعائه لـ أمل مجري بعد غياب عن المنتخب بسبب الحمل والولادة، وقال: "أنها تملك طفلة تبلغ من العمر 9 شهور، من الصعب للغاية أن تترك أم طفلتها في هذا العمر حتى إن كانت ذاهبة إلى عملها. لابد أن نعمل على تغيير بعض الأمور مثل مكان لوضع أطفال اللاعبات رفقة مربيات. هذا ضروري من أجل الحفاظ على الحالة الذهنية للفريق".

بداية قوية ومهمة احتاجها منتخب فرنسا للسيدات في وسط الفوضى التي عصفت به خلال الفترة الماضية، وهذا ما يحاول العمل عليه رينارد منذ اليوم الأول: لم الشتات.

ولا ينقص رينارد الآن سوى دراسة لاعباته بشكل جيد قبل اختيار التشكيل المثالي من أجل كأس العالم 2023 الذي ينطلق في غصون 100 يوم.