عودة المتخاذل .. ميسي يُحبط باريس في وداع كأس فرنسا ضد مارسيليا!

لم يتمكن ميسي من مساعدة باريس سان جيرمان على تخطي غريمه مارسيليا في دور الستة عشر من بطولة كأس فرنسا.

ودع نادي باريس سان جيرمان بطولة كأس فرنسا 2022-23 من دور الستة عشر، بعد الخسارة أمام غريمه مارسيليا بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب فيلودروم.

الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان ظهر في المباراة بالقميص رقم 10، بدلًا من رقمه الاعتيادي 30 الذي يظهر به بشكل منتظم مع الفريق الباريسي.

ميسي لم يتمكن من مساعدة فريقه على الفوز في "كلاسيكو فرنسا"، حيث ودع باريس سان جيرمان البطولة بخسارته الصادمة أمام مارسيليا.

ماذا قدم ميسي أمام مارسيليا في كأس فرنسا؟

شارك ليونيل ميسي أساسيًا في كتيبة المدرب كريستوف جالتييه أمام مارسيليا في دور الستة عشر من كأس فرنسا، وخاض المباراة بالكامل.

وبصورة إجمالية، لمس ميسي الكرة 86 مرة خلال المباراة، وقدم 58 تمريرة منها 46 تمريرة صحيحة بنسبة دقة بلغت 79%.

ميسي قدم تمريرتين مفتاحيتين، لم تسفر أي منهما عن أهداف، حيث لم يسجل الأرجنتيني أو يصنع في المباراة.

ميسي سدد الكرة أربع مرات خلال مواجهة مارسيليا، لكن دون أي تكون أي تسديدة منها بين القائمين والعارضة، فيما قام "البرغوث" بست محاولات للمراوغة نجح في نصفها.

خسارة الاستحواذ كان الرقم الأبرز لميسي في مواجهة مارسيليا، حيث خسر الكرة 27 مرة خلال اللقاء، فيما تمكن من الفوز بأربعة صراعات أرضية من أصل 12 صراعًا.