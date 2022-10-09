عودة السوبرليج ورسالة لسيتي وباريس.. لابورتا: برشلونة لا يسانده الدول والمليونيرات!

الحديث عن السوبرليج يعود من جديد

عاد رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا من جديد للحديث عن "السوبرليج" بعد أن تطرق رئيس ريال مدريد فلورينتينو بيريز لتلك المسألة أيضًا منذ أيام.

حيث تزداد الضغوطات من الأندية الإسبانية الكبيرة على الاتحاد الأوروبي من أجل تمكينهم من صناعة تلك المنافسة العملاقة.

ماذا قال لابورتا؟

وتحدث لابورتا في الجمعية العمومية للأعضاء، حيث ألمح رئيس برشلونة أن فريقه لا يمتلك نفس المقومات المالية التي تتحصل عليها الأندية المملوكة من المليونيرات أو المدعومة من الدول.

حيث قال: "الرافعات هي إجراءات استثنائية في لحظات استثنائية. نحن ندرك ذلك. ليس لدينا دولة تدعمنا أو رجل ثري ولا نريدهم".

وواصل: "ولا أولئك الذين يريدون حماية الفريق من مسافة بعيدة وأولئك الذين يريدون للنادي القيام بعمل سيئ، وإلى هؤلاء نرسل رسالة مفادها أن برشلونة مملوك للأعضاء، الذين يقررون حاضر ومستقبل النادي. شكرًا لكم وقوموا بزيارة النادي".

وتابع: "هذا يسبب عدم القدرة على التوقيع مع النجوم أو المساومة على المستقبل الاقتصادي، وعلى العكس من ذلك، ما يفعله الاتحاد الأوروبي منحهم المزيد من القوة، لهذا السبب نحن ندعم الدوري الممتاز".

وكان يقصد بذلك الحديث عن أن الاتحاد الأوروبي يدعم أندية الدول، وهو ما اتضح في بقية ما قاله رئيس برشلونة.

حيث أردف: "من أجل منافسة أكثر تكافؤاً ولمنافسة كل نادٍ بموارده وبدون تشويه أندية الدولة، ستحكم الأندية مصيرنا، أضحك عندما تقول أندية الدول أن أندية الدوري الممتاز هي الأثرياء".

واختتم: "لا شك أنه سيكون هناك رابطة مفتوحة، على أساس الجدارة واحترام دوريات الدول. إذا كان قرار الاتحاد الأوروبي مؤيدًا، فسنكون قادرين على العمل دون ضغوط لاقتراح تنسيق منافسة يرضي الجميع. وقريبًا ستكون هناك أخبار وعمل مع أسرة كرة القدم بأكملها، سنجد حلولاً لمشكلة اللعبة، لجميع الأندية".