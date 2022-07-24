عودة الزمن الجميل .. رونالدو وميسي يجتمعان في دوري واحد!

هل يمكن أن تعود المنافسة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي من جديد في دوري واحد؟

يعيش الدوري الأمريكي لكرة القدم حالة من التطور والنمو خلال السنوات القليلة الماضية، والدليل على ذلك هو أن أفضل اللاعبين في العالم، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، قد يفكران في اللعب في الولايات المتحدة.

وشهد الموسم الحالي وصول لاعبين أمثال جورجيو كيليني وجاريث بيل ولورينزو إنسيني إلى الدوري الأمريكي، كما عاد واين روني إلى الولايات المتحدة لكن كمدرب لنادي دي سي يونايتد.

ولكن عندما يتعلق الأمر بلاعبين من قيمة ميسي ورونالدو، فإن الانتقال إلى الدوري الأمريكي قد يكون أقرب بكثير مما يعتقده الناس.

ويراهن لاندون دونوفان الهداف التاريخي لمنتخب الولايات المتحدة، على انضمام رونالدو وميسي إلى الدوري الأمريكي في القريب العاجل.

ويرى دونوفان أن النقطة التي قد تجلب رونالدو وميسي إلى بلاده تتمثل في النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام.

وفي تصريحات أدلى بها دونوفان للنسخة الأمريكية من صحيفة "as" الإسبانية، قال: "بيكهام قاد الطريق، دورينا الآن ينمو بسرعة كبيرة ويريد الجميع القدوم إلى هنا، أعتقد أنه يومًا ما سيلعب ميسي ورونالدو هنا أيضًا".

وأضاف: "الدوري الأمريكي ينمو بسرعة كبيرة، ويستمر في ذلك بتواجد كارلوس فيلا، وتشيتشاريتو، وجاريث بيل، أعتقد أنه يومًا ما يمكن أن نرى رونالدو وميسي".

اجتماع رونالدو وميسي في دوري واحد مرة أخرى سيعيد إلى الأذهان بالتأكيد الفترة المذهلة التي تنافس فيها الثنائي على الألقاب في إسبانيا، تحديدًا خلال الفترة من 2009 وحتى 2018، حين لعب البرتغالي في صفوف ريال مدريد، والأرجنتيني مع برشلونة.