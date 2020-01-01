عودة الدوري السعودي تُكلف نصف مليار ريال

كانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت وقف النشاط الرياضي في المملكة خوفًا من تفشي فيروس كورونا

كشفت تقارير صحفية محلية عن تكلفة عودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال شهر أغسطس المُقبل.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فأن أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، قدمت إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين، التكلفة المالية التي المتوقعة في حال استئناف الموسم الجاري.

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وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت وقف النشاط الرياضي في المملكة خوفًا من تفشي فيروس كورونا وحرصًا على سلامة الجميع في مارس الماضي.

وأضافت الصحيفة أن التكلفة المالية التي قدمتها الأندية إلى اتحاد الكرة تصل إلى نصف مليار ريال سعودي كمصاريف تشمل رواتب اللاعبين المحترفين والمدربين والعقود والمعسكرات والرعاة، خلال فترة الأشهر الأربعة التي تبدأ من يوليو المقبل.

وكانت الرابطة قد حددت 20 أغسطس موعدًا مبدئيًا لاستئناف الدوري، على أن يتم الإعلان الرسمي بعد التنسيق مع الجهات المختصة في متابعة فيروس كورونا.

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وينتظر الاتحاد السعودي لكرة القدم الحصول على الضوء الأخضر من قبل وزارة الرياضة والصحة السعودية لاستئناف النشاط الرياضي بعد تعليق الأنشطة والمسابقات الرياضية المحلية بقرار من قبل وزارة الرياضة.