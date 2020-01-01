عودة الجمهور .. الأسباب وراء اختيار لشبونة لاحتضان دوري الأبطال

المفاضلة كانت مع فرانكفورت وموسكو

أفادت تقارير إيطالية بأن أحد أهم الأسباب وراء اختيار العاصمة البرتغالية لشبونة لاحتضان المتبقي من منافسات دوري أبطال أوروبا هو إمكانية عودة الجمهور للمدرجات.

آخر الأخبار أشارت إلى وقوع الاختيار على العاصمة البرتغالية من قبل الاتحاد الأوروبي بعد صراع مع فرانكفورت الألمانية، والعاصمة الروسية موسكو.

"كورييري" أوضحت أن القرار تم اتخاذه باختيار لشبونة، وسيتم الإعلان عنه رسمياً بعد تسعة أيام من الآن، واصفة الأمر بأن دوري الأبطال سيلعب في منزل كريستيانو رونالدو، لاعب سبورتينج لشبونة السابق.

المزيد من الفرق

وشرحت الجريدة في تقريرها الأسباب وراء القرار، إذ قالت إن المدينة تضم ملعبين كبيرين هما "دا لوز" بسعة 64 ألف متفرج، و"جوزيه ألفالادي" بسعة 50 ألفاً، ويفصل بينهما فقط كيلومترين.

وتحدثت الجريدة بأن تفضيل المدينة البرتغالية على فرانكفورت كان بسبب وجود ملعبين، بالإضافة للحياد بسبب غياب أي ممثل لأندية البرتغال في ربع نهائي دوري الأبطال، وإن تبقى الألمانية مرشحة لاستضافة نهائي الدوري الأوروبي.

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أما الأسباب وراء استبعاد موسكو هو استمرار تفشي فيروس كورونا في روسيا، والزيادة في الأيام الماضية بأعداد المصابين بالعاصمة الروسية، مما يجعلها خارج الحسابات.

الملاعب المميزة في صورة "دا لوز" و"جوزي ألفالادي" سيفتحان الباب لوجود الجمهور، ولكن ليس بالسعة القصوى، خصوصاً وأن الفيروس تحت السيطرة في البلد الأيبيري، وذلك حسبما كشفت "كورييري".

وينتظر أن تستكمل المباريات المتبقية من دوري الستة عشر أولاً، ثم سيتم جمع الفرق الثمانية المتبقية في نفس المدينة وإكمال البطولة على شكل دورة مجمعة بحسب آخر التقارير.