عواقب وخيمة .. دعم ريال مدريد لفينيسيوس كان سيوقعه في شر أعماله!

النادي الملكي فلت من أزمة كبيرة.

كشف الحكم الإسباني السابق إدواردو جونزاليس عن أزمة كبيرة كان سيتسبب فيها فينيسيوس جونيور خلال لقاء فريقه ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح "كادينا سير"، وأكد خلالها أنه حال كان ريال مدريد قد قرر الانسحاب من المباراة والخروج من الملعب لكان قد تعرض لعواقب وخيمة للغاية.

وقال: "لو كان فينيسيوس قد فعل ذلك وتبعه الفريق كان سيتم احتساب المباراة بالفوز بنتيجة 3-0 لصالح فالنسيا، بجانب عقوبات أخرى".

وكان تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد قد كشف في تصريحات عقب اللقاء أنه كان سيتبع فينسيوس إلى خارج الملعب لو قرر مغادرة اللقاء.

جدير بالذكر أن النجم البرازيلي كان قد تلقى بطاقة حمراء في نهاية المباراة كما تلقى الكثير من الدعم مع بعض الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.