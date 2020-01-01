عوار: فخور باهتمام يوفنتوس ولكن لن أشتت تركيزي

عوار كل تركيزه منصب مع ليون هذه الفترة لتحقيق أهداف الفريق

أبدى حسام عوار، لاعب ليون الفرنسي سعادته بوجود اهتمام من أندية أوروبية للتعاقد معه وعلى رأسها يوفنتوس.

وخطف الفرنسي الشاب الأنظار إليه، بعد مستواه مع ليون هذا الموسم، وتألقه في مباراة فريقه أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا ومساهمته في فوز الفريق الفرنسي بهدف نظيف.

وقال عوار في تصريحات صحفية: "استمعت إلى انباء اهتمام يوفنتوس بي، بكل فخر ولكني لن أشتت ذهني وتفكيري بالوقت الحالي".

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وواصل: "تركيزي مع ليون، بإمكاننا إقصاء فريق كبير من بطولة أوروبية، وإنهاء الدوري الفرنسي ضمن المراكز الثلاثة الأولى سنعمل على ذلك".

اللاعب صاحب الـ 21 عاماً، يرى أن مشاركته مع منتخب فرنسا في بطولة اليورو القادمة ليست من أولوياته حالياً.

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وأضاف: "أنا راض تماماً، عن المستويات التي قدمتها مؤخراً، ولكن تركيزي مع الفريق بالوقت الحالي بنسبة 100%".

وأردف: "انضمامي للمنتخب يعتمد على أدائي في الملعب، وأركز على ما يمكنني فعله في الوقت الحالي".

جدير بالذكر أن تشيلسي، يعمل بقوة على إنهاء صفقة عوار خلال الفترة الحالية، لتصبح ثاني صفقاته للموسم الجديد بعد حكيم زياش لاعب أياكس.