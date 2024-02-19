"عن طريق الخطأ".. زوجة ألفيش تنشر رسالة بخط يده من السجن!

"أصلي كل يوم لأراكِ تستيقظين مجددًا"

نشرت عارضة الأزياء جوانا سانز زوجة داني ألفيش التي أعلنت الانفصال عنه، رسالة بعثها لها النجم البرازيلي من محبسه، بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على إحدى السيدات، في ملهى ليلي في مدينة برشلونة الإسبانية.

ويواجه لاعب برشلونة الأسبق عقوبة السجن لمدة 9 سنوات، بعدما رفضت المحكمة الإفراج المشروط عنه، وعدم وجود اتفاقية تسليم متهمين بين إسبانيا والبرازيل.

وبعد مرور أسبوعين على محاكمة ألفيش، نشرت جوانا عن طريق الخطأ رسالة عاطفية بخط يد ألفيش يعبر عن حبّه لزوجته رغم انفصالهما، جاء فيها: "أنا أصلي كل يوم لأراكِ تستيقظين مجددًا. الحنين هو عدم القدرة على القيام بذلك الآن"، حسب صحيفة "آس".

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وقالت جوانا لاحقًا إنها ارتكبت خطأ في النشر: "لقد نشرت عن طريق الخطأ للجميع شيئًا كان مخصصًا لأصدقائي المقربين، سرعة الإعلام هائلة (في نقل الصورة). إذا رأى الجميع ما أنشره لمجموعة الأصدقاء المقربين... سأتوقف عن النشر".

ورغم إعلانها الانفصال عنه، زارت جوانا سانز داني ألفيش أكثر من مرة في السجن بمدينة برشلونة، وقالت عبر حسابها على "إنستجرام": "الأمر إنساني للغاية لدرجة أنه على الرغم من الضرر الذي سببته لي، ما زلت هنا إلى جانبك سأواصل وسأستمر، ولكن بطريقة أخرى".