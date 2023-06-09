عن طريق الخطأ؟ بديل بنزيما القادم يظهر في تلفزيون ريال مدريد!

رغم انتشار التقارير حول تعثر الصفقة

حالة من الترقب يشهدها نادي ريال مدريد الإسباني في الوقت الحالي، بسبب الصفقات التي يستعد الرئيس فلورنتينو بيريز للقيام بها لتدعيم الفريق الموسم القادم.

ريال ارتبط بالعديد من الأسماء في الفترة الأخيرة، كان أبرزها هاري كين مهاجم توتنهام، لاوتارو مارتينيز نجم إنتر وكاي هافيرتس لاعب تشيلسي، لتعويض رحيل كريم بنزيما، ماركو أسينسيو وإيدين هازارد.

القناة الرسمية لريال مدريد ربما قامت بالتلميح عن طريق الخطأ بصفقة هجومية جديدة لدعم المدرب كارلو أنشيلوتي، خلال استعراض مشاركات نجوم الفريق مع منتخباتهم خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وظهر أنطونيو روديجر مدافع الفريق الإسباني في الصورة خلال تواجده بتدريبات ألمانيا، ليظهر بعدها هافيرتس على تلفزيون ريال مدريد، وهو الأمر الذي فسره البعض على أن الدولي الألماني اقترب من سانتياجو برنابيو.

وتأتي هذه الأنباء رغم بعض التأكيدات في الصحف الإسبانية، حول تعثر المفاوضات بين ريال وتشيلسي على ضم هافيرتس بسبب المطالب المالية للبلوز للتخلي عن اللاعب.

يذكر أن ريال أعلن عن صفقة رسمية بالفعل، بالتعاقد مع جود بيلينجهام لاعب وسط بوروسيا دورتموند الشاب مقابل 103 مليون يورو.