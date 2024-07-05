عنصرية من جديد؟ لهذا تم إيقاف ديميرال ووقف تنفيذ عقوبة بيلينجهام!

هل ألمانيا تمارس العنصرية؟

تساءل العديد من المتابعين لبطولة يورو 2024 عن سبب إيقاف ميريح ديميرال لمباراتين اخل نطاق بطولة اليورو، وفي نفس الوقت وقف تنفيذ عقوبة جود بيلينجهام!.

السبب يعود إلى أن بيلينجهام في إشارته الخارجة، وضع سلوكه تحت بند "السلوك غير اللائق" وفي التحقيقات معه قال إنها كانت مزحة موجهة لأحد اصدقائه في المدرجات بمباراة سلوفاكيا.

بذلك، تم بناء العقوبة الموجهة لبيلينجهام على هذا التشخيص، وقدرت العقوبة بغرامة وإيقاف مع وقف التنفيذ، بينما الحالة في مسألة ديميرال مختلفة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ديميرال صنفت مخالفته على أنها "استغلال الأحداث الرياضية لمظاهر ذات طبيعة غير رياضية" في إشارة إلى احتفاله السياسي بعلامة حركة "الذئاب الرمادية" المحظورة في ألمانيا، ما استتبع عقابًا فوريًا وغير مدرج في لوائح إيقاف التنفيذ، وهو ما بني عليه غياب ديميرال مباشرة لمدة مباراتين عن منتخب تركيا فيما تبقي من مشوار يورو 2024.

تواجه إنجلترا منتخب سويسرا في ربع النهائي، بينما تخوض تركيا مواجهة معقدة ضد هولندا التي بات طريقها يرشحها للذهاب بعيدًا في السباق على اللقب.