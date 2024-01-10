عنصرية في لاماسيا.. اتهامات تلاحق برشلونة

تلقى برشلونة اتهامات بمعاملة الفتيات في لا ماسيا بشكل مختلف عن الأولاد، من حيث الدعم الذي يحصلن عليه لتعزيز مسيرتهن المهنية.

سبق وعارضت إدارة برشلونة بشكل مباشر ما طلبته لاعبتا خط الوسط النجمتان أليكسيا بوتيلاس وأيتانا بونماتي من أجل التجديد مع الفريق.

وذكر راديو كتالونيا أن برشلونة قلص الدعم المقدم لتدريب الأطفال (الذكور) في لا ماسيا بسبب الأزمة المالية (لكنه يوفر حافلات لنقل اللاعبين)، بينما لا تتلقى فرق الفتيات أي دعم مالي أو (وسيلة مواصلات) لنقلهن من وإلى مركز التدريب على الإطلاق.

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وأضاف: "طالبت بونماتي وبوتيلاس باستمرار بتحسين ظروف الاحتراف، وأن يكون الطريق مفتوحًا للفتيات الصغيرات من أجل كسب لقمة العيش من اللعبة".

وتحدثت بونماتي كثيرا عن التضحيات الإضافية التي كان عليها تقديمها عندما كانت طفلة، مشيرة إلى أنها غالبا ما كانت تتدرب في الساعة 10 ليلا عندما تصبح الملاعب مجانية.