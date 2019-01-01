عنصرية صحيفة قبل إنتر وروما تثير الغضب في إيطاليا

مشاكل العنصرية لا تنتهي في إيطاليا

أثار عنوان صحيفة "كوريري ديلا سبورت" الإيطالية حول مباراة إنتر وروما حالة من الغضب بسبب ما اعتبره الكثيرون أنه يحمل تلميح عنصري.

ويحل روما ضيفاً على إنتر مساء الجمعة بميلانو في افتتاح لقاءات الجولة الخامسة عشر من منافسات السيري آ.

واختارت الصحيفة الشهيرة وضع صورة الثنائي روميلو لوكاكو، هداف إنتر، وكريس سمولينج، مدافع روما، وعنونت: "الجمعة السوداء".

La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio ⤵️



-Black Friday

-#Khedira fuori tre mesi



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وتعرض اختيار الصحيفة للعنوان المذكور لحملة من الانتقادات من الجماهير الإيطالية، كما ركزت عليه وسائل الإعلام الأوروبية في ظل تكرر الوقائع العنصرية في إيطاليا مؤخراً.

نادي روما نفسه نشر العنوان عبر صفحته الناطقة باللغة الإنجليزية على تويتر، ساخراً من اختيارات الصحيفة لصفحتها الرئيسية.

No one:



Absolutely nobody:



Not a single soul:



Corriere dello Sport headline writer: pic.twitter.com/u2xpMLV5IH — AS English (@ASRomaEN) December 5, 2019

وتعرض أكثر من لاعب لهتافات عنصرية الموسم الجاري، ومنهم لوكاكو نفسه، وآخرهم كان ماريو بالوتيلي، مهاجم بريشيا، الذي وصفه رئيس ناديه بالأسود.

واكتفت رابطة الدوري بإصدار عقوبات مالية وإغلاق أجزاء من المدرجات رداً على التصرفات العنصرية من قبل الجماهير.