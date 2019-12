عنصرية صحيفة قبل إنتر وروما تثير الغضب في إيطاليا

أثار عنوان صحيفة "كوريري ديلا سبورت" الإيطالية حول مباراة إنتر وروما حالة من الغضب بسبب ما اعتبره الكثيرون أنه يحمل تلميح عنصري.

ويحل روما ضيفاً على إنتر مساء الجمعة بميلانو في افتتاح لقاءات الجولة الخامسة عشر من منافسات السيري آ.

واختارت الصحيفة الشهيرة وضع صورة الثنائي روميلو لوكاكو، هداف إنتر، وكريس سمولينج، مدافع روما، وعنونت: "الجمعة السوداء".

وتعرض اختيار الصحيفة للعنوان المذكور لحملة من الانتقادات من الجماهير الإيطالية، كما ركزت عليه وسائل الإعلام الأوروبية في ظل تكرر الوقائع العنصرية في إيطاليا مؤخراً.

نادي روما نفسه نشر العنوان عبر صفحته الناطقة باللغة الإنجليزية على تويتر، ساخراً من اختيارات الصحيفة لصفحتها الرئيسية.

No one:



Absolutely nobody:



Not a single soul:



Corriere dello Sport headline writer: pic.twitter.com/u2xpMLV5IH