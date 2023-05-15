عنصرية جنسية أم لرفضه دعم المثلية؟ تولوز يعاقب نجم المغرب

عقوبة رسمية لهذا السبب

أعلن نادي تولوز الفرنسي معاقبة النجم المغربي زكريا بوخلال وعزله عن التدريبات الجماعية بعد الأحداث الأخيرة.

بوخلال رفض المشاركة ضد نانت في الجولة الماضية من الدوري الفرنسي وذلك لاعتراضه على حملات دعم المثلية الجنسية.

ولكن هذا لم يكن السبب الذي أعلنه نادي تولوز لإيقاف بوخلال وحرمانه من المشاركة في التدريبات الجماعية، إذ ذكر الفريق في بيان رسمي أنّ لاعب المغرب متهم بإطلاق تصريحات تحيز جنسي.

وبحسب البيان، فإنّ راديو مونت كارلو ذكر أنّ بوخلال اعترض على أسلوب نائبة رئيس بلدية تولوز المسؤولة عن الرياضة أثناء احتفال تولوز بالفوز بكأس فرنسا.

وذكر الراديو أنّ اللاعب قال لها: "من حيث أتيت لا تتحدث المرأة إلى الرجل بهذه الطريقة".

وكان هذا الرد بعد أنّ طلبت منه الهدوء أثناء الاحتفالات، وهو ما لم يعجب اللاعب.

ورغم إصرار راديو مونت كارلو على تفاصيل ما حدث، لكن اللاعب نفى بصورة قاطعة أنّه صرّح بذلك وأكد أنّه لا توجد قصة من الأساس.

جدير بالذكر أنّ تولوز حقق لقب كأس الفرنسي يوم 29 أبريل الماضي بعد الفوز على نانت بخماسية لهدف.