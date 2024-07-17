"لا يمثل معتقداتي".. نجم الأرجنتين يعتذر عن فيديو "إهانة فرنسا"!

في بيان رسمي..

اعتذر الدولي الأرجنتيني إنزو فرنانديز، عن نشر مقطع الفيديو "الذي يحمل عنصرية ضد لاعبي منتخب فرنسا"، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

منتخب الأرجنتين توّج بكوبا أمريكا 2024، بعد الفوز (1-0) على كولومبيا في المباراة النهائية؛ ليحتفل نجوم التانجو بهتافات "عنصرية" بثها إنزو عبر حسابه، ما دفع النجوم "الفرنسيين" في صفوف تشيلسي لإلغاء متابعته.

ونشر الفرنسي ويسلي فوفانا، مدافع الفريق الإنجليزي، مقطع زميله إنزو عبر حسابه بمنصة "إكس"؛ وعلق عليه: "كرة القدم في عام 2024: (العنصرية غير المقيدة)".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كما قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تقديم شكوى ضد لاعبي منتخب الأرجنتين، الذين شاركوا في "الهتافات العنصرية" خلال الاحتفالات.

في مواجهة كل هذا الغضب، نشر إنزو بيا اعتذار عبر حساباته الرسمية، قال فيه: "أريد أن أعتذر بصدق عن مقطع الفيديو، تضمنت الأغنية لغة مسيئة للغاية ولا يوجد أي عذر على الإطلاق لهذه الكلمات".

وأتم: "أعارض التمييز بجميع أشكاله وأعتذر عن الوقوع في نشوة احتفالاتنا بكوبا أمريكا، هذا الفيديو، تلك اللحظة، تلك الكلمات (إنهم يلعبون لفرنسا، لكنهم من أنجولا)، لا تعكس معتقداتي أو شخصيتي، أنا آسف جدًا".