بسبب عنصرية لاعبي الأرجنتين في احتفالات الكوبا.. الاتحاد الفرنسي يلجأ إلى الفيفا!

ماذا حدث بعد التتويج؟

يعتزم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم التصعيد ضد لاعبي منتخب الأرجنتين، الذين رددوا هتافات عنصرية بحق لاعبي منتخب الديوك.

وأثار بعض لاعبي الأرجنتين حالة من الجدل أثناء الاحتفالات بتحقيق لقب كوبا أمريكا 2024، عقب الفوز على كولومبيا (1-0) في ملعب "هارد روك" بالولايات المتحدة.

وردد لاعبو الأرجنتين هتافات ضد لاعبي فرنسا، يبدو أنهم كانوا يرددونها في مونديال قطر 2022، حينما حصدوا اللقب على حساب الديوك في المباراة النهائية بركلات الترجيح عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (3-3).

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وحسب بث مباشر للاعب وسط الأرجنتين إنزو فيرنانديز، غنّى عدد من لاعبي التانجو: "إنهم يلعبون في فرنسا ولكنهم جميعًا من أنجولا!" في إشارة إلى الأصول الإفريقية لمعظم اللاعبين الفرنسيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن "الاتحاد الفرنسي لكرة القدم سيتواصل مع الفيفا عقب مقطع فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي يغني فيه لاعبون أرجنتينيون بهتافات عنصرية تجاه لاعبي المنتخب الفرنسي".