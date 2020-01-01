عندما اتُهم محمد زيدان بسرقة ساعة نادرة وباهظة الثمن

قصة مثيرة كادت أن تودي بزيدان إلى السجن.

محمد زيدان، واحدًا من أفضل اللاعبين المصريين، الذين احترفوا بالخارج، حيث نجح في اللعب مع أكبر الأندية الألمانية، بعد تجربة احترافية ناجحة في الدنمارك.

ويمتلك زيدان الكثير من الذكريات في مسيرته الاحترافية، خلال تواجده في أوروبا، سواء بالدنمارك أو ألمانيا.

وخلال حلوله ضيفًا في إحدى البرامج التليفزيونية، عبر قناة "الحياة"، روى زيدان قصة مثيرة حدثت له، عندما كان متواجدًا في الدنمارك، حيث قال..

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"في بداية مشواري الاحترافي، كنت أتجول في الدنمارك، وجدت شخصًا يبيع أشياء تشبه الأصلية، ولفتت انتباهي ساعة بها بعض المجوهرات، ولم أكن متخيل أن تلك ألماس أصلي، حيث اعتقدت أنها مجرد إكسسوارات لإعطائها شكل جمالي".

محمد زيدان تابع: "نجحت في الحصول على الساعة بمقابل مادي قليل، وكنت سعيدًا بها، وكنت أذهب إلى النادي وأنا أرتديها وظلت معي فترة طويلة".

محمد زيدان من ماتش أساطير دورتموند وليفربول 😍😍 pic.twitter.com/0QwmqWYibp — جول مصر (@goaleg) August 11, 2018

وكانت محمد زيدان في الدنمارك رفقة فريق بولد كلوب، حيث انتقل إلى فريق ميدتجيزلاند الدنماركي، ومنه إلى بريمن الألماني، ثم ماينز وهامبورج، ثم بوروسيا دورتموند.

لاعب بوروسيا دورتموند السابق أردف: "كنت متواجدًا في النادي بعد إحدى المباريات، حيث سجلت هدفين، وحرص أحد البرامج الرياضية التليفزيونية على إجراء حوارًا معي، وكنت لا أشارك في التدريبات، وأكتفي فقط بجلسة تدليك".

زيزو واصل: "كنت لا أرتدي شيئًا، ولم يظهر في التليفزيون إلا الساعة التي كنت أرتديها فقط، والتي كان بها ألماس أصلي، وبعد انتهاء الحوار التليفزيوني، في اليوم التالي فوجئت بأن الشرطة تطرق باب منزلي".

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ونجح محمد زيدان في تحقيق بطولة كأس أمم إفريقيا رفقة منتخب مصر مرتين، عامي 2008 و 2010، حيث كان أحد أهم لاعبي الفراعنة في البطولة القارية.

واستطرد قائلًا: "دخلوا عليّ وقالوا لي أنهم من شرطة المدينة، وكنت ترتدي ساعة منذ يومين، وطلبوا مني إحضارها، وقالوا لي أنها مسروقة من متجرًا للساعات في كوبنهاجن، وفتشوا منزلي".

لاعب منتخب مصر السابق أضاف: "الشرطة قاموا بتفتيش منزلي من أجل البحث عن أشياء ثمينة أخرى، وتحولت إلى قضية، لأن الساعة قيمتها وصلت إلى 100 ألف يورو، ولا يوجد منها إلا 3 ساعات في العالم فقط".

واختتم زيزو تصريحاته قائلًا: "لم أكن أتخيل أنها من الألماس، وقمت بشراء الساعة بـ5 آلاف يورو، والقضاء وقع عليّ غرامة بسبب شرائي ساعة من مكان غير شرعي، والساعة ارتديتها 4 أشهر قبل إعادتها إلى مالكها".

واعتزل محمد زيدان كرة القدم موسم 2015/2016، عندما كان لاعبًا في صفوف الإنتاج الحربي، بعد تجربة قصيرة مع بني ياس الإماراتي.