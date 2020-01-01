عم جريزمان: برشلونة يتساهل في التدريبات لإرضاء ميسي

تصريحات ساخنة في أوقات صعبة للبلوجرانا

فند عم مهاجم برشلونة أنطوان جريزمان أسباب عدم تألقه حتى الآن مع النادي الكتالوني ووجه أصابع الاتهام نحو نجم وقائد الفريق ليونيل ميسي.

ومنذ انتقاله في الصيف قبل الماضي إلى برشلونة فشل جريزمان في تقديم نفس المستوى المعهود له رفقة أتلتيكو مدريد.

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وقال عم اللاعب مع "M6": "كنت مقتنعاً أن أنطوان سيعاني في الشهور الستة الأولى في برشلونة، ولكن أن يستمر الوضع لسنة هذا لم يكن متوقعاً".

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وأكمل: "ومع وجود ميسي.. أنا أعرف كيف هو الوضع، هناك أمور تحدث بالداخل، الأمر ليس سهلاً".

وواصل الحديث: "هناك أمور لا يمكن مناقشتها وقولها بعد، العمل بتدريبات برشلونة ليس كافياً، في الأساس، لا يتدربون، التدريبات هناك مصممة لإرضاء بعض الأشخاص".

وأضاف: "أنطوان يحتاج للعمل، بعض الأفراد لا يحتاجون لعمل الكثير من أجل أن يكونوا الأفضل، أنطوان العكس".

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ولعب جريزمان تسع مباريات بكل المسابقات مع برشلونة الموسم الجاري، وسجل فقط هدفين وصنع هدفاً.