عميد الكلاسيكو .. بوسكيتس ينجح في تحطيم أسطورة ميسي وراموس!

ظهور تاريخي لنجم وسط الفريق الكتالوني

ليلة سعيدة على لاعب الوسط المخضرم سيرجيو بوسكيتس، ليس فقط بسبب فوز برشلونة بالكلاسيكو أمام ريال مدريد، ولكن بدخوله التاريخ من أوسع الأبواب.

برشلونة نجح في الفوز بهدف دون رد على غريمه التقليدي مساء الخميس، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

بوسكيتس نجح في تسجيل ظهوره رقم 46 في مباريات الكلاسيكو بخوض لقاء الليلة، ليصبح أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ هذه المباراة العملاقة.

ويتفوق بذلك صاحب الـ34 سنة على الثنائي سيرخيو راموس وليونيل ميسي، حيث لعب كل منهما 45 مباراة في تاريخ مباريات الكلاسيكو.

ويمتلك بوسكيتس فرصة قوية للوصول إلى الرقم 48 لمواجهاته أمام ريال مدريد هذا الموسم، في حالة مشاركته بلقاء الإياب بكأس ملك إسبانيا بالإضافة لمباراة الدور الثاني بالدوري الإسباني.