عمومية الأهلي تكشف عن عجز مالي كبير

كم يبلغ العجز المالي داخل الأهلي؟

عقدت الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، مساء الأربعاء، بحضور أعضاء الجمعية ورئيس مجلس الإدارة ماجد النفيعي، بالإضافة لممثلي وزارة الرياضة.

إدارة الأهلي الجديدة برئاسة ماجد النفيعي، عملت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، من أجل سداد الديون التي يعاني منها النادي، للحصول على شهادة الكفاءة المالية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية، والذي بدأ بقراءة جدول الأعمال واعتماده.

وواصلت الجمعية العمومية عملها، بتقرير مجلس الإدارة، متضمنًا التقرير السنوي، ثم تم عرض البيانات المالية بعد مراجعتها وتدقيقها من مدقق الحسابات.

وشملت البيانات المالية والإيرادات والمصروفات والمركز المالي والالتزامات المالية كما هي في 30 يونيو 2021، وتمت المصادقة على تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو 2021.

وجاء البيانات المالية لكرة القدم كالآتي: الإيرادات خلال السنة المالية 240.644.723 ريال سعودي، وتم صرف مبلغ 339.204.416 ريال سعودي، ليصل العجز المالي إلى 98.559.693 ريال سعودي.

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وتسعى إدارة الأهلي خلال الفترة القادمة، لتعويض هذا العجز المالي الكبير، من أجل مواصلة مشوار التصحيح للراقي، وسد كافة الديون المستحقة على النادي.

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