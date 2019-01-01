بعد فشل مفاوضات الهلال، عموري يُشعل ميركاتو الإمارات

عدد من الأندية ترغب بضم اللاعب الإماراتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الهلال السعودي رسميًا يوم الجمعة الماضي انسحابه من مفاوضات تجديد عقد لاعبه عمر عبد الرحمن "عموري"، الذي لعب بقميصه الموسم الماضي.

وحاولت إدارة الزعيم بقيادة فهد بن نافل تجديد عقد النجم الإماراتي لكن تجاهل عرضهم من جانب اللاعب ووالده ووكيله حال دون نجاح تلك المفاوضات وأدى لإعلان الهلال انسحابه من المفاوضات وتوجيه الشكر لعموري على الفترة التي قضاها مع النادي.

صحيفة: والد عموري أفشل مفاوضاته مع الهلال، لهذا السبب

وأشعل هذا الأمر سوق انتقالات دوري الخليج العربي الإماراتي، إذ أبدى ناديا الجزيرة وشباب الأهلي رغبتهما في التعاقد مع صاحب الـ27 عامًا، وقد استفسرا عن مدى رغبة عموري في اللعب لهما.

وتحدثت عدة مصادر عن تقديم الأهلي السعودي لعرض سخي للتعاقد مع عموري، إلا أن مسؤولي الراقي نفوا هذا الأمر تمامًا.

ويبقى العين هو الأقرب لضم عموري أو بالأحرى استعادته بعد موسمه الصعب في الهلال، وقد دخل النادي في مفاوضات بالفعل مع اللاعب ووكيله خلال الأشهر الأخيرة لكن لم تكلل بالنجاح وفضل الجميع انتظار نتيجة المفاوضات السعودية قبل الحديث بجدية أكبر.

وأكدت صحيفة البيان الإماراتية أن وكيل عموري تلقى العديد من العروض الجيدة، وأنه بصدد الجلوس مع موكله في جلسة تشاورية لاختيار الأفضل بينها.