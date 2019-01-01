كشف حقيقة معاناة عموري من الإصابة في معسكر المنتخب الإماراتي

عموري على رأس القائمة التي تم الإعلان عنها للمشاركة في معسكر البحرين

ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية إمارتية حقيقة معاناة اللاعب الدولي عمر عبدالرحمن "عموري" من الإصابة وتواجده مع معسكر الأبيض المقام حاليًا في البحرين.

ونفت التقارير جميع الأنباء التي أشارت إلى أن اللاعب مازال يحتاج للتأهيل وغير جاهز بدنيًا للتواجد رفقة المنتخب الأول.

المدير الفني الهولندي بيرت فان مارفيك، المدير الفني لمنتخب الإمارات ، كان قد أختار عموري على رأس القائمة التي تم الإعلان عنها للمشاركة في معسكر البحرين استعدادًا لانطلاق مشواره ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

مسؤولي المنتخب أكدوا بأن نجم الجزيرة (فخر أبوظبي) ليس بحاجة سوى إلى برنامج تأهيل ليعود للمشاركة بكامل جاهزيته، وهو ما يقوم به حاليًا الجهاز الفني للأبيض بقيادة بيرت فان مارفيك.

يُذكر أن المنتخب الإماراتي خلال معسكره الخارجي مباراتين وديتين، وذلك في إطار استعداداته لانطلاق التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.