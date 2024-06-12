عمل سينمائي أو تعاون ضخم .. هالاند وفينيسيوس يثيران الجدل عبر "إنستجرام"!

ظهور مشترك لثنائي ريال مدريد ومانشستر سيتي

قام الثنائي إرلينج هالاند وفينيسيوس جونيور، بإثارة الجدل حولهما، بعد آخر ما نشره كل منهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

البداية مع هالاند، نجم مانشستر سيتي الذي لا يتوقف عن تسجيل الأهداف مع النادي الإنجليزي، بظهوره في مقطع فيديو تشويقه نشره على حساباته، ويبدو خلاله أنه يقوم بتصوير فيلم سينمائي أو وثائقي أو حملة ترويجية ضخمة.

وشوهد النرويجي بملابس مختلفة لم يظهر بها كثيرًا من قبل، وهو يقوم بجلسة تصوير خاصة، والغريب في الأمر هو قيام فينيسيوس جونيور بنفس الشيء على حسابه بموقع إنستجرام.

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الجميع حاول الاستفسار من الثنائي عن سر هذا الظهور غير المألوف من نجمي مانشستر سيتي وريال مدريد، ولكنهما رفضا الحديث في انتظار الإعلان بشكل رسمي عن السبب الحقيقي وراء هذا الظهور قريبًا.

وتوقع البعض أن يكون هذا الأمر بسبب حملة إعلانية لإحدى الشركات الكبرى، أو فيلم وثائقي أو عمل سينمائي بسبب ظهورهما في هيئة نجوم هوليوود العالميين.

جدير بالذكر أن هالاند يقضي الفترة الحالية في راحة، بسبب ابتعاده عن يورو 2024 مع منتخب بلاده الذي لم يتأهل، بينما يستعد فينيسيوس لخوض كوبا أمريكا مع البرازيل هذا الشهر.